Minsa advierte sobre los riesgos de la automedicación pediátrica

Autoridades de salud advirtieron sobre los peligros de la automedicación en niños y adolescentes, práctica que puede poner en riesgo la vida de los menores.

El pediatra gastroenterólogo, José Daniel Censión, explicó que “automedicar a los niños sin prescripción médica puede ocasionar desde alteraciones en la conducta hasta intoxicaciones y efectos adversos graves”.

“Cuando un menor presenta síntomas, lo más recomendable es acudir al centro de salud más cercano para recibir orientación médica adecuada”, señaló.

El especialista enfatizó que “la dosificación de cualquier medicamento en la edad pediátrica debe calcularse según la edad y el peso del niño, ya que suministrar dosis inadecuadas puede resultar en intoxicación o en falta de efectividad del tratamiento”.

Censión advirtió que, “incluso los medicamentos de venta libre, herbolarios o de origen botánico, como tés e infusiones, pueden representar un riesgo si no se administran correctamente”.

Agregó que, “aunque el uso de acetaminofén para tratar fiebre o dolor puede estar justificado, debe hacerse siguiendo estrictamente las indicaciones del prospecto, tomando en cuenta que este fármaco se metaboliza en el hígado y un mal uso podría ocasionar complicaciones severas”.

El especialista también alertó “sobre el uso de recomendaciones obtenidas en redes sociales, consultas informales o terceros no idóneos, las cuales suelen ser generales y no consideran las condiciones específicas del niño”.