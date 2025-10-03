Minsa aclara que el video de colapso de una tubería en el Chicho” Fábrega es del mes pasado

Ls autoridades de salud desmintieron la información de que una tubería interna en el Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en la provincia de Veraguas, colapsó.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, aclaró que "el video que circula en redes sociales, en el cual se observa agua filtrándose del cielo raso de la sala de ginecoobstetricia del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, corresponde al incidente ocurrido el 14 de septiembre de 2025. Dicha situación fue atendida y resuelta en menos de 24 horas".

"La tubería involucrada presentaba una rotura que data de hace unos tres años. Este deterioro se originó porque, durante la construcción del hospital hace aproximadamente 10 años, se empleó un espesor de tubería inapropiado para las exigencias del sistema. En particular, esa tubería no resistía las variaciones de presión que ocurren cuando las bombas de agua quedan sin energía eléctrica, y luego son reactivadas, generando impulsos de presión elevados", agregaron en el escrito.

Del Minsa indicaron que "se ha activado una comisión especial encargada del seguimiento y solución de los temas estructurales del hospital regional. En ese marco, ya se ha logrado la reparación de seis de los catorce elevadores que presentaban fallas”.

