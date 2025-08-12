Ministros rechazan y piden a la CSJ que reconsidere la creación de jubilaciones especiales

El ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman expresó este martes, 12 de agosto, su rechazo al ajuste en las jubilaciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pidió que reconsideren la medida.

“Le he comunicado por escrito a los miembros de la Corte Suprema de Justicia mi recomendación. Estoy en desacuerdo y pienso que eso no es consonó con el mensaje que estamos enviando al país y al mundo de prudencia fiscal, de un manejo riguroso de las finanzas públicas, con metas fiscales claramente establecidas y estipuladas”, expresó Chapman en declaraciones a La Prensa, en el marco de su participación en el XXIX Congreso Hemisférico Panamá 2025.

El ministro indicó que en el escrito les pidió a los magistrados reconsiderar la medida, y que de igual manera lo hizo con el Tribunal Electoral, en el tema de aumento de salario.

Por su parte, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, sobre el tema de las jubilaciones en la Corte, manifestó que “en lo personal no estoy de acuerdo... Es una situación que denota una desigualdad mucho mayor, que por supuesto no estamos de acuerdo”.

“Desde el Ejecutivo vamos a analizar el tema... Nos tomó por sorpresa”, expresó Orillac, quien agregó que “en la partida presupuestaria, el tema de jubilación no está contemplado”.

“No hay dinero, estamos pasando por una situación fiscal difícil. Estamos haciendo lo más austeros posible y este tipo de acto es contradictorio”, añadió.