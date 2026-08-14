Ministro Ventura Vega en el inicia del Torneo Nacional de Paraatletismo rumbo a Codicader

Con la participación de 320 estudiantes provenientes de las 13 regiones educativas del país, se llevó a cabo el Torneo Nacional de Paraatletismo de Primaria y Media, competencia fundamental para conformar la delegación que representará a Panamá en los próximos Juegos Codicader en Guatemala.

Este evento marcó la primera actividad oficial del ministro de Educación, Ventura Vega, quien sostuvo encuentros con directores, padres de familia y competidores, motivándoles a seguir impulsando su talento, disciplina y espíritu deportivo.

Uno de los momentos más relevantes del torneo fue la participación por primera vez de la Comarca Ngäbe-Buglé, un hecho histórico que amplía la representación territorial y fortalece la inclusión en el deporte escolar.

Durante su intervención, el ministro Vega enfatizó el valor del respaldo familiar y reconoció la labor conjunta entre el Ministerio de Educación (Meduca), Pandeportes y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) para garantizar espacios de igualdad de oportunidades y desarrollo integral.

”Más allá de los resultados, este torneo se consolida como una plataforma clave para descubrir nuevos talentos y brindar a los estudiantes con discapacidad el escenario ideal para competir y alcanzar su máximo potencial”.