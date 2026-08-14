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Ministro Ventura Vega en el inicia del Torneo Nacional de Paraatletismo rumbo a Codicader

Ministro Ventura Vega en el inicia del Torneo Nacional de Paraatletismo rumbo a Codicader
Cortesía | Ministro Ventura Vega conversa con los entrenadores de los atletas.
Ministro Ventura Vega en el inicia del Torneo Nacional de Paraatletismo rumbo a Codicader
Cortesía | Parte de los equipos que compiten en este torneo junto al ministro Vega.
Redacción
14 de agosto de 2026

Con la participación de 320 estudiantes provenientes de las 13 regiones educativas del país, se llevó a cabo el Torneo Nacional de Paraatletismo de Primaria y Media, competencia fundamental para conformar la delegación que representará a Panamá en los próximos Juegos Codicader en Guatemala.

Este evento marcó la primera actividad oficial del ministro de Educación, Ventura Vega, quien sostuvo encuentros con directores, padres de familia y competidores, motivándoles a seguir impulsando su talento, disciplina y espíritu deportivo.

Uno de los momentos más relevantes del torneo fue la participación por primera vez de la Comarca Ngäbe-Buglé, un hecho histórico que amplía la representación territorial y fortalece la inclusión en el deporte escolar.

Durante su intervención, el ministro Vega enfatizó el valor del respaldo familiar y reconoció la labor conjunta entre el Ministerio de Educación (Meduca), Pandeportes y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) para garantizar espacios de igualdad de oportunidades y desarrollo integral.

”Más allá de los resultados, este torneo se consolida como una plataforma clave para descubrir nuevos talentos y brindar a los estudiantes con discapacidad el escenario ideal para competir y alcanzar su máximo potencial”.

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