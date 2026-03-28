Ministerio Público busca a joven de 27 años desaparecido en La Chorrera

El Ministerio Público ha emitido una alerta oficial solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar a Gedeón Melquisedec Rodríguez Alabarca, de 27 años, quien se encuentra con paradero desconocido desde hace dos semanas.

Rodríguez Alabarca fue visto por última vez el pasado 14 de marzo de 2026, tras salir de su residencia en el sector de El Mastranto, ubicado en el corregimiento de Colón, distrito de La Chorrera. Desde ese momento, familiares y autoridades han perdido todo contacto con él.

Entre las señas particulares, destacan que, al momento de su desaparición, el joven vestía un suéter sin mangas, color rojo vino; pantalón jeans largo de color azul, zapatillas blancas de estilo sencillo y un collar de acero inoxidable en tonos dorado y plateado.

Las autoridades de la Procuraduría General de la Nación instan a cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación a comunicarse de manera inmediata a los siguientes números: Sección de Atención Primaria de La Chorrera: 509-5084 o a la Subdirección de Investigación Judicial (DIJ) de La Chorrera: 346-1705

El Ministerio Público garantiza que toda la información recibida será tratada bajo los más estrictos estándares de confidencialidad.