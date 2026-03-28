IDAAN restablece al 100% la operación de la planta potabilizadora de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este 28 de marzo que la planta potabilizadora Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya opera al 100%, luego de culminar la reparación e instalación del motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada.

Según la entidad, los trabajos se realizaron con apoyo de especialistas de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que permitió restablecer completamente la operación de la planta tras una jornada extendida que concluyó en horas de la madrugada.

El IDAAN indicó que el suministro de agua potable se recupera de manera progresiva en los sectores más altos y alejados de la red de distribución en la ciudad de Panamá y San Miguelito, zonas que pudieron verse afectadas mientras se ejecutaban las reparaciones.

De acuerdo con la entidad, la rápida detección de la falla mecánica y su reparación fueron claves para garantizar la eficiencia de esta planta, considerada una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de la capital.