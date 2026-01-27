Ministerio de Seguridad anuncia el ascenso de 4,182 miembros de la Fuerza Pública

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) avaló el ascenso de 4,182 unidades de la Fuerza Pública al rango superior inmediato. Esta medida, sustentada en la ley y los estatutos orgánicos vigentes, fue oficializada mediante la Orden General del Día Extraordinaria N° 15, emitida el lunes 26 de enero de 2026.

La Policía Nacional encabezó el proceso con la promoción de 2,648 unidades. Según informó la entidad, el desglose incluye:

438 sargentos primeros que alcanzaron el rango de subteniente.

705 sargentos segundos que pasaron a sargento primero.

737 cabos primeros promovidos a sargento segundo.

654 cabos segundos que ascendieron a cabo primero.

114 agentes que recibieron el rango de cabo segundo.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) celebró la promoción de 651 unidades: 43 sargentos primeros ascendieron a subtenientes, 86 sargentos segundos a sargentos primeros, 192 cabos primeros a sargentos segundos, 226 cabos segundos a cabos primeros y 104 guardias alcanzaron el rango de cabo segundo.

Finalmente, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) registró el ascenso de 883 unidades. Entre los promovidos destacan 19 sargentos primeros que llegaron a subtenientes, 44 sargentos segundos que pasaron a sargentos primeros, 230 cabos primeros promovidos a sargentos segundos, 214 cabos segundos ascendidos a cabos primeros y 376 guardias que recibieron el rango de cabo segundo.