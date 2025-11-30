Nacionales

Miles asisten al encendido del árbol de Navidad del Festival City of Stars

Redacción Web
30 de noviembre de 2025

La Navidad iluminó la ciudad de Panamá este domingo 30 de noviembre con el gran encendido del árbol navideño en la Cinta Costera, un espectáculo que reunió a miles de familias panameñas.

La velada, liderada por el alcalde Mayer Mizrachi, contó con presentaciones culturales y artísticas que pusieron a todos a disfrutar. En tarima brillaron Anyuri, Disco Virtual, Rickyplops y Baby Karen, quienes aportaron ritmo y alegría al inicio oficial de la temporada.

Simultáneamente, quedaron iluminados los 26 puntos navideños distribuidos en Panamá Centro, Este y Norte, llevando espíritu festivo a parques, avenidas, rotondas y espacios comunitarios de toda la capital.

"El objetivo es que cada comunidad viva la Navidad cerca de casa, en un ambiente seguro y familiar", expresó el alcalde Mizrachi, reafirmando su compromiso de impulsar experiencias que unen a la ciudad.

