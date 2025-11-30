Miles asisten al encendido del árbol de Navidad del Festival City of Stars

[7:41 p. m., 30/11/2025] Periodista Metro Libre: por eso digo, cuando puedas[7:42 p. m., 30/11/2025] +507 6379-8642: La Navidad iluminó la ciudad de Panamá este domingo 30 de noviembre con el gran encendido del árbol navideño en la Cinta Costera, un espectáculo que reunió a miles de familias panameñas.

La velada, liderada por el alcalde Mayer Mizrachi, contó con presentaciones culturales y artísticas que pusieron a todos a disfrutar. En tarima brillaron Anyuri, Disco Virtual, Rickyplops y Baby Karen, quienes aportaron ritmo y alegría al inicio oficial de la temporada.

Simultáneamente, quedaron iluminados los 26 puntos navideños distribuidos en Panamá Centro, Este y Norte, llevando espíritu festivo a parques, avenidas, rotondas y espacios comunitarios de toda la capital.

"El objetivo es que cada comunidad viva la Navidad cerca de casa, en un ambiente seguro y familiar", expresó el alcalde Mizrachi, reafirmando su compromiso de impulsar experiencias que unen a la ciudad.