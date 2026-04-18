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Migración impide ingreso a Panamá de ciudadano español-peruano con antecedentes por pornografía infantil

Migración impide ingreso a Panamá de ciudadano español-peruano con antecedentes por pornografía infantil
Migración impide ingreso a Panamá de ciudadano español-peruano con antecedentes por pornografía infantil.
Redacción Web
18 de abril de 2026

Inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM), en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, negaron la entrada al territorio nacional a un ciudadano de doble nacionalidad española-peruana. La medida se ejecutó tras una verificación de seguridad que reveló un historial criminal vinculado a delitos graves contra menores de edad.

Durante el proceso de inspección, las autoridades confirmaron que el sujeto mantiene antecedentes de arresto en España por el delito de pornografía infantil y solicitud de sexo a menores por internet. El ciudadano arribó a la terminal aérea panameña procedente de San José, Costa Rica, donde fue interceptado por el equipo operativo del SNM.

Para formalizar el rechazo, se aplicó el Decreto Ley N.° 3 del 22 de febrero de 2008, específicamente los numerales 4 y 5 del artículo 50. Estas disposiciones legales facultan a la autoridad migratoria para prohibir el ingreso a extranjeros que tengan antecedentes penales o que representen una amenaza para la seguridad y el orden público del país.

Tras el procedimiento, el Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso con la seguridad nacional y la estricta vigilancia de las fronteras. El organismo destacó que la interoperabilidad de datos y la vigilancia en los puntos de control son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger la integridad de la sociedad panameña.

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