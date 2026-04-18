Migración impide ingreso a Panamá de ciudadano español-peruano con antecedentes por pornografía infantil.

Inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM), en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, negaron la entrada al territorio nacional a un ciudadano de doble nacionalidad española-peruana. La medida se ejecutó tras una verificación de seguridad que reveló un historial criminal vinculado a delitos graves contra menores de edad.

Durante el proceso de inspección, las autoridades confirmaron que el sujeto mantiene antecedentes de arresto en España por el delito de pornografía infantil y solicitud de sexo a menores por internet. El ciudadano arribó a la terminal aérea panameña procedente de San José, Costa Rica, donde fue interceptado por el equipo operativo del SNM.

Para formalizar el rechazo, se aplicó el Decreto Ley N.° 3 del 22 de febrero de 2008, específicamente los numerales 4 y 5 del artículo 50. Estas disposiciones legales facultan a la autoridad migratoria para prohibir el ingreso a extranjeros que tengan antecedentes penales o que representen una amenaza para la seguridad y el orden público del país.

Tras el procedimiento, el Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso con la seguridad nacional y la estricta vigilancia de las fronteras. El organismo destacó que la interoperabilidad de datos y la vigilancia en los puntos de control son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger la integridad de la sociedad panameña.