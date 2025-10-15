Migración envía a 40 colombianos a su país de origen

Un total de 40 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron retornados a Medellín, Colombia, en el marco del Memorando de Entendimiento Migratorio entre Panamá y Estados Unidos.

Del total, 30 personas (25 hombres y 5 mujeres) fueron deportados por causas administrativas, mientras que 10 extranjeros (todos hombres) fueron expulsados por mantener antecedentes penales relacionados con delitos contra la seguridad colectiva en modalidad de posesión agravada de drogas en perjuicio de la sociedad, tráfico internacional de drogas y delitos de explotación sexual comercial, homicidio agravado y fabricación o porte de estupefacientes.

Con este vuelo, se completa un total de 58 vuelos chárter realizados hasta la fecha, a través de los cuales se han regresado a sus países de origen más de 2,300 personas.