Migración deporta a 20 nicaragüenses; dos fueron expulsados por reincidencia y amenazas

Un total de 20 ciudadanos nicaragüenses fueron trasladados a Managua, Nicaragua, en un vuelo coordinado por el Servicio Nacional de Migración, como parte de las acciones de control migratorio que desarrolla la entidad.

De acuerdo con Migración, 18 personas fueron deportadas por mantener su estadía vencida o por evadir los puestos de control migratorio. En tanto, dos fueron expulsadas: una por reingresar de manera irregular al país tras haber sido deportada previamente y otra por alterar el orden público al proferir amenazas contra miembros de la seguridad pública.

La institución indicó que este operativo forma parte de una estrategia permanente de deportaciones y expulsiones. Desde agosto de 2024 hasta la fecha se han realizado 71 vuelos hacia distintos destinos, en los que se ha gestionado la salida de 2,867 personas.

Según la entidad, los principales destinos de estos vuelos han sido Colombia, Ecuador y Nicaragua, además de otros países de América del Sur, Asia y África, en coordinación con las autoridades competentes.