MIDA suspenderá pago del subsidio eléctrico en Barú

A 15 días de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) suspenda el pago del servicio eléctrico en la Zona Bananera de Barú, previsto para el 30 de septiembre, un total de 205 familias aún no ha formalizado su contrato con la empresa Naturgy, según advirtió el alcalde del distrito, Franklin Valdés.

Ante esta situación, y con el propósito de facilitar la gestión a los residentes sin que deban trasladarse hasta David, las autoridades locales y la empresa distribuidora acordaron establecer puestos de atención este miércoles 16 de septiembre en la caseta de Finca Blanco, así como el viernes 18 y el lunes 21 en la caseta de Finca Ceiba.

El alcalde explicó que cerca de 1,700 familias que ocupan la antigua zona bananera se beneficiaban con este subsidio. “Desde el gobierno de Mireya Moscoso, el MIDA asumió el pago del servicio en el área tras la salida de la empresa bananera y el posterior fracaso de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar)”, recordó Valdés, al detallar que la última deuda presentada ante la Dirección Nacional de Presupuesto ascendió a 4.1 millones de dólares. “Quien no acuda en esos días va a tener que ir hasta David a realizar sus trámites”, advirtió el funcionario.

Valdés también expresó su preocupación por la calidad del suministro energético. Señaló que, ahora que las familias asumirán directamente la factura, Naturgy debe garantizar estabilidad en la red, ya que actualmente se registran constantes interrupciones y la instalación de medidores no se ha completado en su totalidad.