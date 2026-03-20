MiBus no aumentará el costo, pero anuncia medidas ante el alza del combustible

Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de la empresa Transporte Masivo de Panamá, aseguró que no habrá un aumento en el costo del pasaje, pero anunció medidas para mitigar el impacto del incremento en los precios del petróleo.

“Las instrucciones que hemos recibido es que este no es el momento para ajustar la tarifa por ningún motivo; por lo tanto, seguimos cobrando lo mismo a pesar del aumento del combustible”, manifestó el directivo.

Sánchez explicó que MiBus es uno de los dos mayores consumidores de diésel en Panamá, con un consumo de 900 mil galones al mes. El impacto que tiene el incremento actual significa alrededor de 250 mil dólares semanales, lo que representa un gasto adicional de un millón de dólares al mes en combustible mientras se mantengan estos precios.