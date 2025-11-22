MiAmbiente aprehende a cinco personas y retienen dos camiones por quema ilegal de basura en Cerro Patacón

Cinco personas fueron aprehendidas y dos camiones tipo volquete quedaron retenidos durante un operativo realizado en zonas aledañas al relleno sanitario de Cerro Patacón, donde las autoridades sorprendieron a los involucrados en plena quema y disposición ilegal de desechos.

El operativo, a cargo de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente, se desarrolló junto al Ministerio de Comercio e Industrias, la Fiscalía Ambiental y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Las acciones se concentraron en sectores como Villa Cárdenas y Kuna Nega, donde se detectó un vertedero clandestino que operaba en medio de la comunidad.

La Fiscalía Ambiental ordenó las aprehensiones tras confirmar la actividad ilícita. Además de la quema, los camiones retenidos estaban siendo utilizados para la disposición irregular de residuos, práctica que incrementa el riesgo de incendios y eleva los niveles de contaminación atmosférica en el área.

José Delgado, jefe del Departamento de Riesgos Ambientales, explicó que durante el recorrido también se inspeccionaron recicladoras para verificar permisos y manejo adecuado de desechos, ya que la zona presenta constantes puntos de acumulación ilegal que afectan a las comunidades cercanas.

MiAmbiente reiteró que la quema de basura libera gases tóxicos y perjudica a personas con enfermedades respiratorias, por lo que hizo un llamado a denunciar estas prácticas. Las alertas pueden hacerse al 311 o a través de las cuentas oficiales del Ministerio @miambientepma.