Memoria histórica del Canal de Panamá recoge logros, retos y visión a 25 años de la reversión

En conmemoración de los 111 años al servicio del mundo, el Canal de Panamá presentó la obra Canal de Panamá: 25 años en manos panameñas, una memoria histórica que recoge los logros, desafíos y aprendizajes desde la transferencia oficial de la vía interoceánica a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

Conforme al reporte oficial, la obra fue escrita por protagonistas de la historia canalera y concebida pensando en sus verdaderos accionistas: el pueblo panameño.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal y oficial de Sostenibilidad, quien destacó que “el futuro del Canal está ligado al agua, al agua del futuro. Un recurso que exige nuevas formas de pensar, de cuidar y de actuar. El agua del futuro es resiliente, es compartida, es estratégica. Es el alma del Canal, y protegerla no es una opción: es nuestra responsabilidad. Por eso, desde la ciencia, la innovación y el compromiso colectivo, estamos construyendo un modelo de gestión hídrica que garantice su disponibilidad para todos —para el Canal, para las comunidades, para Panamá”.

Posteriormente, se presentó una valoración crítica de la obra por parte del abogado y líder de opinión Rodrigo Noriega, y de Luis Navas Pájaro, miembro de la Junta Directiva del Canal. Ambos ofrecieron una lectura analítica de la memoria, destacando los principales hitos y desafíos enfrentados en estos 25 años.

El evento continuó con un panel integrado por el actual administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, y los exadministradores Jorge Luis Quijano y Alberto Alemán Zubieta. En este espacio compartieron sus experiencias, lecciones aprendidas y reflexiones sobre el modelo panameño de gestión canalera. La moderación estuvo a cargo de la periodista Caroline Schmitt.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a la fuerza laboral canalera, mediante la entrega simbólica de la medalla Vasco Núñez de Balboa en el grado de Cruz de Comendador. Esta distinción, recibida por Miguel Guerra y transferida a Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, junto a su equipo, representa un homenaje colectivo. Guerra recibió la medalla el 31 de diciembre de 2024 durante la ceremonia de celebración de los 25 años de gestión panameña, por haber sido el primer panameño contratado en el Canal tras la transferencia.

También se entregó la memoria a los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, quienes jugaron un papel clave en la consolidación del modelo panameño de gestión. La entrega fue realizada por los exadministradores Alberto Alemán Zubieta y Jorge Luis Quijano, respectivamente, en un gesto que honra el liderazgo político que cimentó un modelo reconocido por su eficiencia, sostenibilidad y visión de futuro.

El administrador Ricaurte Vásquez Morales expresó: “Si reconocemos la historia, la única cosa que podemos hacer hoy es compartirla con las generaciones que vienen, para que no sea parte de un olvido, sino parte de la esencia misma de nuestra nacionalidad y nuestro propósito de vida”.

El evento culminó con un acto de pase generacional, mediante el cual se entregó la memoria impresa a 30 jóvenes líderes de todo el país y de la cuenca del Canal, como símbolo de continuidad y responsabilidad histórica.