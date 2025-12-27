Megaferias de arroz del IMA serán el próximo lunes y martes, a nivel nacional

La venta de arroz en las denominadas megaferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán la próxima semana en diversos puntos del país, a partir de las 8:00 a.m.

En un comunicado, el IMA dio a conocer los lugares de comercialización y solicitó a los consumidores llevar bolsa reutilizable y la cédula de identidad personal.

En ese sentido, aquí los lugares de venta del arroz del IMA:

Megaferias arroceras del IMALunes 29 de diciembre

Panamá

Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Bocas del Toro

Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola.

Herrera

Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Panamá Este

Casa comunal de Tortí, en el distrito de Chepo.

Coclé

Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.

Darién

Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí.

-- Martes 30 de diciembre

Veraguas

Predios de la agencia del IMA, en el distrito de Soná. Silos del IMA de La Barrera, en el distrito de Santiago.

Los Santos

A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas. Plaza Praga, distrito de Las Tablas

Colón

Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.

Chiriquí

Predios de la Gobernación de Chiriquí.

Darién

Parque de la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.

Panamá

Tienda del Pueblo Frigo San Antonio, en Juan Díaz.

Panamá Oeste

Auditorio de Capira, en Capira cabecera.

Panamá Este

Agencia del IMA, en el distrito de Chepo.

Coclé

Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada. Parque 15 de enero, en el corregimiento de Antón cabecera.