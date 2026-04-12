Meduca suspende las clases al norte de Veraguas y la región de Ñokribo

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases este lunes 13 de abril en el corregimiento de Calovébora (costa norte de Veraguas) y en la región de Ñokribo, comarca Ngäbe-Buglé, debido a condiciones climáticas adversas.«Esta medida se adopta en atención al aviso emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que mantiene vigilancia por condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias y tormentas eléctricas. De acuerdo con las autoridades, estas condiciones podrían provocar crecidas de ríos y ráfagas de viento, lo que representa un riesgo para la seguridad y movilidad de la comunidad educativa», expresa la nota.La suspensión de clases busca proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante lluvias, tormentas y posibles riesgos como inundaciones y deslizamientos.Las autoridades se mantendrán en monitoreo constante e informarán oportunamente sobre la reanudación de las clases. Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones oficiales.