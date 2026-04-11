La ARAP anuncia el inicio de la temporada de pesca de camarón 2026

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó el inicio de la primera temporada de pesca del camarón 2026, tras el cumplimiento exitoso del periodo de veda establecido para la conservación del recurso.

De acuerdo con la entidad, esta temporada se desarrollará desde este sábado 11 de abril hasta el 31 de agosto, como parte de las acciones orientadas a impulsar una actividad pesquera responsable y sostenible en todo el país.

Asimismo, la ARAP destacó que las medidas de control y vigilancia implementadas han permitido fortalecer la conservación del recurso y sus ciclos reproductivos, garantizando su aprovechamiento a largo plazo.

Finalmente, la institución reconoció el compromiso de pescadores, comercializadores y comunidades costeras, e hizo un llamado a continuar respetando las normativas vigentes para asegurar el uso responsable de los recursos acuáticos.