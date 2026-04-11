Planta potabilizadora de Chilibre opera al 50% por incidencia eléctrica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, opera actualmente al 50% de su capacidad debido a una incidencia eléctrica registrada al interior de una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

La entidad detalló que su equipo técnico se encuentra en la etapa preliminar de diagnóstico para determinar la causa exacta de la falla y definir los trabajos requeridos para restablecer la operación al 100% en el menor tiempo posible.

Ante la reducción en la producción, el IDAAN hizo un llamado a la población abastecida por la planta de Chilibre a hacer uso moderado del agua potable, con el fin de garantizar una distribución equitativa mientras se normaliza el servicio.

La institución agradeció la comprensión de los usuarios y solicitó mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del IDAAN, donde se publicarán actualizaciones sobre el avance de los trabajos.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Panamá y San Miguelito.