Meduca suspende clases en Tonosí y se declara alerta amarilla en cuatro provincias

Ante las fuertes lluvias en Tonosí, provincia de Los Santos, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases este lunes, 27 de octubre en los centros educativos afectados.

Las autoridades del Meduca y del Sinaproc informaron que se mantienen en la zona evaluando daños y apoyando a las familias impactadas por las inundaciones.

“Instamos a la población a seguir las recomendaciones de las instituciones de seguridad y evitar zonas vulnerables”, indicaron.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que a las 8:30 a.m. de este lunes, 27 de octubre se activará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, en coordinación con el Sinaproc, ante las afectaciones por inundaciones en Tonosí.

El MINSA detalló que se reportan 140 viviendas afectadas en varias comunidades.

Mientras tanto, el Sinaproc declaró la Alerta Amarilla para el sur del distrito de Tonosí, el sur de la provincia de Veraguas y el sur de Barú en Chiriquí, ante posibles efectos indirectos del huracán Melissa.

Se prevé el incremento de lluvias, inundaciones, ráfagas de viento y oleajes.

La declaratoria aplica en Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú; Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato; Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun; Los Santos: Tonosí y Herrera: Las Minas.

“El número que tenemos para Veraguas es de 25 familias al momento. Nosotros utilizamos una plataforma. En el área de Tonosí estamos validando seis áreas que están recibiendo atención. En este momento hay personas de diferentes instituciones, incluyendo a Bomberos, Policía y demás, trabajando en Tonosí para los efectos de evaluación de daños”, dijo Omar Smith, director del Sinaproc.