Meduca solicita a universidades actualizar información sobre diplomados de docentes

La Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (MEDUCA) emitió la Circular N.° 219-2026, el pasado 23 de junio, mediante la cual solicita a las universidades e institutos superiores del país remitir información actualizada sobre los diplomados otorgados a docentes incorporados en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIAREH).

La medida tiene como objetivo fortalecer los procesos de verificación académica, mantener registros confiables y actualizados, y garantizar la validez de las credenciales emitidas por las instituciones de educación superior.

De acuerdo con la circular, las universidades deberán enviar a la Dirección Regional de Educación correspondiente un listado de los docentes que hayan recibido diplomados, incluyendo el nombre completo, número de cédula, denominación del diplomado, fecha de emisión y el documento o resolución que respalde su expedición.

El Ministerio indicó que esta información contribuirá a mejorar la transparencia, trazabilidad y confiabilidad de los procedimientos institucionales, además de agilizar los procesos de validación, reconocimiento y actualización de los registros académicos.

Las instituciones tendrán un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la circular, para entregar la documentación requerida. El MEDUCA agradeció la colaboración de las universidades e institutos superiores y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo nacional.