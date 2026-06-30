Nacionales

Meduca solicita a universidades actualizar información sobre diplomados de docentes

Meduca solicita a universidades actualizar información sobre diplomados de docentes
Pexels | Varios diplomas sobre una mesa, antes de ser entregados.
Redacción Web
30 de junio de 2026

La Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (MEDUCA) emitió la Circular N.° 219-2026, el pasado 23 de junio, mediante la cual solicita a las universidades e institutos superiores del país remitir información actualizada sobre los diplomados otorgados a docentes incorporados en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIAREH).

La medida tiene como objetivo fortalecer los procesos de verificación académica, mantener registros confiables y actualizados, y garantizar la validez de las credenciales emitidas por las instituciones de educación superior.

De acuerdo con la circular, las universidades deberán enviar a la Dirección Regional de Educación correspondiente un listado de los docentes que hayan recibido diplomados, incluyendo el nombre completo, número de cédula, denominación del diplomado, fecha de emisión y el documento o resolución que respalde su expedición.

El Ministerio indicó que esta información contribuirá a mejorar la transparencia, trazabilidad y confiabilidad de los procedimientos institucionales, además de agilizar los procesos de validación, reconocimiento y actualización de los registros académicos.

Las instituciones tendrán un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la circular, para entregar la documentación requerida. El MEDUCA agradeció la colaboración de las universidades e institutos superiores y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo nacional.

Tags:
Meduca
|
Docentes
|
universidades
|
diplomados
|
diplomas
|
títulos falsos
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR