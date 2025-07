Meduca presenta plan para recuperación de aprendizajes

Este viernes, 11 de julio, se dio el lanzamiento del programa “Elijo Aprender”, que busca la recuperación de aprendizajes a través de guías, debido al paro de gremios docentes, anunció la ministra de Educación Lucy Molinar.

La ministra indicó que se tratan de guías que estarán disponibles en el portal meduca.gob.pa y para las áreas de difícil acceso al internet, como lo son las comarcas, se les entregaran impresas.

“Estamos imprimiendo guías para aquellas áreas donde el internet no es fácil que llegue, mañana sale el primer embarque, para que nadie se pierda la oportunidad de aprender”, explicó.

Detalló que cada escuela y estudiante es un caso particular. “En el proceso de recuperación de conocimientos, no hay una norma, porque hay escuelas que no pararon; otras donde pararon algunos docentes. Lo que hemos dicho es que cada escuela y cada materia tienen su estrategia. Hemos desarrollado una guía donde los docentes hacen la evaluación de cada estudiante y a partir de ahí construir el proceso de nivelación”, expresó Molinar.

Agregó que, “cada escuela y cada región tiene su estrategia bien estructurada y definida. Hay un manual para documentar los procesos para que nadie se salte etapas porque primero hay que saber cómo llegan los estudiantes. Hay niños que merecen más atención que otros”.

La ministra Lucy Molinar confirmó que esta tarde se reunirá con dirigentes magisteriales. Y se mostró confiada de que el próximo lunes se regularán las clases. “El lunes el sistema estará normalizado”, aseveró.