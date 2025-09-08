Nacionales

Meduca inicia investigación por presunto maltrato escolar en Chiriquí

G.ARIAS | Sede del Ministerio de Educación en Cárdenas.
Redacción Web
08 de septiembre de 2025

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer los supuestos hechos denunciados por familiares de un estudiante del Centro Educativo Los Algarrobos Arriba, en el distrito de Dolega, Chiriquí.

En un comunicado oficial, la entidad señaló que “para el Ministerio de Educación la seguridad y la protección del estudiante es de vital importancia”, por lo cual la Dirección Regional de Educación de Chiriquí atiende el caso suscitado en ese plantel.

Como parte de las acciones inmediatas, este lunes un equipo de la coordinación de Gabinete Psicopedagógico, conformado por psicólogos y trabajadores sociales, visitó el centro educativo “para realizar una evaluación y brindar el acompañamiento al alumno y a su familia, velando en todo momento por su bienestar”, precisó la nota.

