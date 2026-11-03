Mayer Mizrachi reconoce gestión del Gobierno tras terremoto del 9 de octubre

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, reconoció la gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de su equipo de Gobierno en las labores de asistencia humanitaria y reconstrucción de viviendas para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que impactó principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

El Ministerio de la Presidencia mediante una nota de prensa destacó que, durante la Sesión Ordinaria y Solemne del Consejo Municipal de Panamá, celebrada este 3 de noviembre en conmemoración de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, Mizrachi expresó su agradecimiento al mandatario y a los ministros de Estado por la coordinación y respuesta brindada durante la emergencia.

En ese sentido, el alcalde mencionó que el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y los municipios permitió canalizar la ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas, dejando de lado las diferencias administrativas y políticas para priorizar la atención de las personas damnificadas.

“Felicito al Gobierno. Señor presidente: lo felicito a usted, a sus ministros y a todo su equipo, porque durante la crisis todas las estructuras que normalmente conllevan lo que es ser gobierno desaparecen y lo que importa es ayudar a la gente”, manifestó Mizrachi.

Asimismo, el jefe de la comuna capitalina reconoció la disposición de los ministros y funcionarios durante la emergencia, al considerar que la respuesta institucional demostró capacidad de coordinación y compromiso con las familias que perdieron sus viviendas.

Por otra parte, Mizrachi resaltó la entrega de aproximadamente 50 viviendas temporales, donadas por la empresa privada y canalizadas a través del Municipio de Panamá, con el respaldo del Gobierno Nacional, para beneficiar a personas que quedaron sin hogar tras el movimiento telúrico.

De igual manera, sostuvo que: “En los momentos de crisis, creo que la conciliación nacional y el trabajo en equipo es la única forma de avanzar. Eso se ha podido hacer por el liderazgo de un gobierno que lo ha permitido y lo ha promovido”.

Finalmente, el alcalde también reconoció el trabajo de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y de sus hijos, a quienes agradeció por su disposición y compromiso para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.