Más puentes para San Francisco

La construcción de puentes de conectividad se mantiene como una de las principales necesidades del distrito de San Francisco, en la provincia de Veraguas, especialmente para evitar que varias comunidades queden incomunicadas durante la temporada lluviosa, así lo manifestó el alcalde, Albercio Ellis.

Ellis explicó que el corregimiento de Remance es uno de los sectores más afectados durante el invierno debido a la falta de una estructura que permita mantener el acceso vehicular. Igualmente, señaló que: “Necesitamos alrededor de cuatro puentes modulares vehiculares para estar conectados, porque hay otros corregimientos que también se ven afectados”.

No obstante, subrayó que entre los principales proyectos que se desarrollan en el distrito se encuentra el mejoramiento del camino hacia la comunidad de El Naranjal, en el corregimiento de San Juan, así como la rehabilitación con asfalto de calles en la barriada Buenos Aires, ubicada en el corregimiento cabecera.

El burgomaestre detalló que también están desarrollando proyectos “para impulsar el turismo, entre ellos el mejoramiento de la infraestructura del turicentro El Salto y una inversión para rescatar parte del balneario El Palmar, con el objetivo de fortalecer la actividad turística”.

En el ámbito deportivo, el funcionario indicó que gestionan “la construcción de un estadio y una cancha sintética en el corregimiento cabecera, aunque el distrito todavía presenta deficiencias en infraestructura deportiva”.

Mientras tanto, en educación, el Municipio de San Francisco realizó el traspaso de un terreno municipal al Ministerio de Educación (Meduca) para la construcción de un colegio secundario.

Además, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se logró habilitar un laboratorio en el centro de salud del distrito.