$!Más de 8,500 capacitaciones y cursos ofrece el Inadeh este 2026

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) tiene una amplia oferta académica para el año 2026, que contempla un total de 8,500 cursos a nivel nacional, así lo comunicó el secretario general del Inadeh, Aubrey Dawkins, quien detalló que “durante el primer período del año se habilitarán alrededor de 2,000 cursos, incorporando además nuevos programas y especialidades que se suman al pénsum académico existente”.

Dawkins expresó que el proceso de preinscripción inició el pasado 5 de enero y que de manera progresiva se estarán activando todos los cursos que ofrece la institución. Además, destacó que “entre las nuevas opciones formativas están los cursos de inspector de calidad de la industria agroalimentaria, asistente informático, coordinador de eventos y analista de hardware, diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral”.

Por su parte, el director de formación del Inadeh, Asdrúbal Ulloa, señaló que “entre los cursos más solicitados por los participantes se encuentran los relacionados con tecnología de la información, inglés, gastronomía, mecánica y soldadura”.

Asimismo, el director de investigación y estudios de formación, Jean Mathieu, manifestó que “el Inadeh apuesta por el desarrollo integral de habilidades de los estudiantes para que puedan enfrentar con éxito el mercado laboral”.

Añadió que las capacitaciones se mantienen durante todo el año y que la institución proyecta alcanzar 65 mil participantes en este primer período.