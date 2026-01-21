Más de 4,600 causas registra el nuevo Código Procesal Civil

A.Rodríguez | El magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha Osorio informó que “un total de 4,645 causas han ingresado en los primeros 100 días de implementación del Código Procesal Civil (CPC) a nivel nacional”.

Arrocha explicó que “los casos se distribuyen de la siguiente manera: “288 en los tribunales superiores, 1,914 en los tribunales de circuito y 2,443 en los juzgados municipales”.

En relación con la inversión realizada, el magistrado señaló que “se ha destinado un aproximado de 5 millones de dólares para el desarrollo e implementación del nuevo sistema procesal”. Añadió que, en un plazo de dos años, se prevé una inversión adicional de entre 5 y 10 millones de dólares.

Sobre el tiempo de transición, indicó que “la meta es que el proceso de implementación y liquidación del sistema anterior se complete en tres años, de no contar con el presupuesto necesario, este período podría extenderse hasta ocho años”.

El magistrado subrayó que “los usuarios del nuevo sistema esperan mayor claridad procesal, una gestión judicial más activa, audiencias efectivas y una trazabilidad digital que permita un seguimiento transparente de los procesos”.