$!Enumeran las inversiones en Panamá Este y Oeste

Rehabilitar carreteras, desarrollar puertos, fortalecer la infraestructura turística y mejorar los caminos de producción, son las principales inversiones que requieren las provincias de Panamá Oeste y Panamá Este para dinamizar la economía y generar empleo, aseguraron empresarios.

Los líderes gremiales consultados por Metro Libre explicaron que, en el caso de Panamá Oeste, los proyectos considerados prioritarios son: el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la Línea 3 del Metro y el Corredor de las Playas. En cuanto a Panamá Este, señalaron la necesidad de continuar con los trabajos de rehabilitación de la carretera Panamericana, culminar la construcción del hospital de Metetí y mejorar los puertos de Quimba, La Palma, Yaviza y Playa Muerto.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, Juan Antonio Ledezma, señaló que “Panamá Oeste tiene todas las condiciones para un gran desarrollo. Sin embargo, es necesario que se concluya la construcción de la Línea 3 del Metro, ya que esto permitirá una mayor accesibilidad e impulsará las actividades comerciales y económicas de la región”.

Ledezma agregó que, también “será fundamental la reparación de la vía Centenario, la construcción del Corredor de las Playas, que será un impulso significativo para el turismo y el desarrollo de las empresas turísticas, contribuyendo así a la generación de empleo y al crecimiento económico de la provincia”.

En tanto, Erasmo De León, presidente de la Cámara de Turismo de Darién y Comarcas, comentó que “hay que promover más la región de Panamá Este, hay que mejorar infraestructuras, la carretera Panamericana y desarrollar los puertos de Quimba, La Palma, Yaviza y Playa Muerto para dinamizar la economía y generar más empleo”.

Por su parte, Dalila Mosquera, presidenta de la Cámara de Comercio de la provincia de Darién, indicó que “hay que impulsar la conexión de comunidades mediante las instalaciones de puentes que permiten el paso durante el invierno, continuar con la culminación de hospital de Metetí y con los trabajos de la carreteras Panamericana”.