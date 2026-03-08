Más de 40 mil unidades de cigarrillo y medicamentos decomisó el MINSA

Unas 40 mil unidades de cigarrillos y medicamentos no autorizados para la venta, fueron decomisados en un operativo realizado por el equipo de la Región Metropolitana de Salud, Saneamiento Ambiental y la Policía Municipal en el corregimiento de Calidonia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El Minsa, a través de una nota prensa comunicó que “el decomiso de los cigarrillos si realizó porque incumplían con la Ley 13 del 24 de enero de 2008, entre las cuales destacaron que no contaban con las advertencias sanitarias, el producto estuvo expuesto a la vista del público, con venta al detal y no cumplían con los pictogramas, además, entre otras deficiencias halladas fue productos sin registros sanitarios y medicamentos como antibióticos”.

Las autoridades regionales de Salud hacen el llamado a los empresarios, emprendedores, dueños de establecimientos entre otros, que cumplan con la normativa del Ministerio de Salud, para evitar ser sancionados afectando su economía.