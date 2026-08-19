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Más de 4 mil plazas de trabajo serán ofrecidas en feria de empleo

El alcalde capitalino Mayers Mizrachi informó que más de 60 empresas participarán en feria de empleo, misma que será el próximo martes 15 de septiembre, donde se ofrecerán cerca de 4 mil oportunidades laborales

Más de 4 mil plazas de trabajo serán ofrecidas en feria de empleo
Cortesía | Asistente durante una feria de empleo de la alcaldía de Panamá.
Más de 4 mil plazas de trabajo serán ofrecidas en feria de empleo
Cortesía | Feria de empleo 2.0 realizada por la Alcaldía.
Amilkar Rodriguez
19 de agosto de 2026

La Alcaldía de Panamá prepara una nueva jornada de empleo que reunirá a más de 60 empresas y alrededor de 4 mil oportunidades laborales, con el objetivo de facilitar el encuentro entre empleadores que mantienen vacantes disponibles y personas que actualmente buscan incorporarse al mercado laboral.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien informó ayer a través de su cuenta oficial en X que la jornada se llevará a cabo el 15 de septiembre.

La iniciativa representa una oportunidad para quienes buscan su primera experiencia laboral, desean reincorporarse al mercado de trabajo o están interesados en cambiar de empleo y conocer nuevas ofertas de distintas empresas.

Ante la proximidad de la jornada, Mizrachi hizo un llamado a los interesados para que comiencen a preparar y actualizar sus hojas de vida. Contar con un currículum actualizado permitirá a los aspirantes presentar de manera clara su experiencia, formación académica, habilidades y datos de contacto ante los posibles empleadores.

También se espera que la actividad permita a los participantes conocer de primera mano los perfiles profesionales y técnicos que están siendo requeridos por las compañías participantes.

Todavía no se ha informado oficialmente el lugar, el horario ni la lista completa de empresas participantes.
Dos ferias de empleos se realizaron el año pasado

ml | La Alcaldía de Panamá realizó dos importantes ferias de empleo durante 2025. La primera se llevó a cabo el sábado 5 de julio en el Megápolis Convention Center, donde reunió a 234 empresas y recibió a más de 15,000 asistentes, consolidándose como un destacado espacio de encuentro para el sector empresarial. El 6 de septiembre de 2025, se realizó la Feria de Empleo 2.0 en el Panama Convention Center, con la participación de más de 80 empresas y una oferta aproximada de 10,000 vacantes.

Esta sería la tercera feria de empleo que realiza la Alcaldía de Panamá y la primera durante este año.
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