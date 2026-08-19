Más de 4 mil plazas de trabajo serán ofrecidas en feria de empleo

La Alcaldía de Panamá prepara una nueva jornada de empleo que reunirá a más de 60 empresas y alrededor de 4 mil oportunidades laborales, con el objetivo de facilitar el encuentro entre empleadores que mantienen vacantes disponibles y personas que actualmente buscan incorporarse al mercado laboral.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien informó ayer a través de su cuenta oficial en X que la jornada se llevará a cabo el 15 de septiembre.

La iniciativa representa una oportunidad para quienes buscan su primera experiencia laboral, desean reincorporarse al mercado de trabajo o están interesados en cambiar de empleo y conocer nuevas ofertas de distintas empresas.

Ante la proximidad de la jornada, Mizrachi hizo un llamado a los interesados para que comiencen a preparar y actualizar sus hojas de vida. Contar con un currículum actualizado permitirá a los aspirantes presentar de manera clara su experiencia, formación académica, habilidades y datos de contacto ante los posibles empleadores.

También se espera que la actividad permita a los participantes conocer de primera mano los perfiles profesionales y técnicos que están siendo requeridos por las compañías participantes.