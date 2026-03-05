Más de 3,000 estudiantes inician clases en UDELAS

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) confirmó la recepción de más de 3,000 estudiantes de primer ingreso y se declara lista para el inicio de un nuevo período académico. Con esta cifra, la institución busca reafirmar su compromiso con la excelencia académica, la inclusión y la innovación, consolidándose como un referente en la formación de profesionales en el país.

Desde la universidad detallaron que para enfrentar este incremento en la matrícula, las autoridades universitarias informaron que se han realizado importantes inversiones en el fortalecimiento de la infraestructura institucional. Entre las mejoras destacan la actualización de laboratorios y la consolidación de su planta docente, con el objetivo de garantizar que los nuevos alumnos cuenten con los espacios y las herramientas necesarias para una formación integral y de vanguardia.

Asimismo, destacaron que durante el anuncio, la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, resaltó el valor que representa este nuevo ciclo para el desarrollo nacional. Según la académica, el aumento en la población estudiantil refleja la relevancia de la universidad en el panorama educativo.

“Recibir a más de 3,000 nuevos estudiantes es una muestra de la confianza que la sociedad panameña deposita en UDELAS. Nuestro compromiso es formar profesionales con alta calidad académica, sensibilidad social y competencias acordes a los desafíos actuales”, manifestó la Dra. Terreros Barrios.

En el marco de esta expansión, la universidad también anunció un hito para la educación superior en el país: la apertura de la nueva carrera de Bioinformática. Con este lanzamiento, UDELAS se convierte en la única universidad en Panamá en ofrecer este programa innovador, diseñado para responder a las necesidades tecnológicas y científicas de la era moderna.

Por otro lado, revelaron que la Bioinformática es una disciplina que integra áreas críticas como la biología, la informática, la estadística y el análisis de datos. Este programa permitirá a los futuros profesionales estudiar información genética y biomédica, con aplicaciones directas en la medicina personalizada, la biotecnología, la salud pública y la investigación científica de alto nivel.