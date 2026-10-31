Más de 12 mil vehículos se han desplazado al interior del país por fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que arrancó el Operativo Fiestas Patrias 2026 para acompañar a los viajeros y velar por la seguridad en las vías.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta las 6:00 a.m. de este sábado 31 de octubre, un total de 12,282 vehículos se han desplazado desde la capital hacia las distintas provincias.

La ATTT mantiene un desplazamiento constante desde la ciudad de Panamá y reiteró el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones de los inspectores en la vía.

Se espera que el flujo vehicular continúe aumentando durante el fin de semana por el inicio de las fiestas patrias de noviembre.