Más de 10 mil personas beneficiadas con nuevas aceras y veredas en Las Garzas

Más de 10 mil residentes del corregimiento de Las Garzas han sido beneficiados con el programa de construcción de aceras y veredas, así lo informó la Alcaldía de Panamá.

A través de un comunicado, el personal del municipio manifestó que este sábado, 6 de diciembre, los trabajos avanzan con el vaciado de concreto con microfibras en la calle 3 de Renacimiento, donde las obras han transformado el entorno y animado a los vecinos a organizar diversas actividades para celebrar la temporada navideña.

La Alcaldía también destacó que el programa se ha extendido a varios sectores de Pacora, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo en estas comunidades del área Este del distrito capital.