Más de 10 mil personas beneficiadas con nuevas aceras y veredas en Las Garzas

Cortesía | Trabajadores en la reparación de calles.
06 de diciembre de 2025

Más de 10 mil residentes del corregimiento de Las Garzas han sido beneficiados con el programa de construcción de aceras y veredas, así lo informó la Alcaldía de Panamá.

A través de un comunicado, el personal del municipio manifestó que este sábado, 6 de diciembre, los trabajos avanzan con el vaciado de concreto con microfibras en la calle 3 de Renacimiento, donde las obras han transformado el entorno y animado a los vecinos a organizar diversas actividades para celebrar la temporada navideña.

La Alcaldía también destacó que el programa se ha extendido a varios sectores de Pacora, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo en estas comunidades del área Este del distrito capital.

