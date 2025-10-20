Mantienen vigilancia ante la formación de evento ciclónico sobre la cuenca del Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe.

El aviso está vigente desde las 12:20 a.m. de este 20 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 21 de octubre de 2025.

De acuerdo con el IMHPA y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), “una onda tropical cercana a las Antillas Menores mantiene una probabilidad del 50% de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y de hasta un 80% en los próximos 7 días, mientras avanza hacia el Caribe Central”.

“Aunque este sistema se encuentra distante del territorio panameño, se prevé que genere efectos indirectos sobre el país, tales como aumento de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en las regiones del Caribe y áreas montañosas”, indicaron.

El SINAPROC pidió a la población tener precaución y reportar cualquier emergencia a la línea gratuita 520-4429 / 911.