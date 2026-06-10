$!Manejo de desechos y agua, los retos de siete representantes

En siete corregimientos, los ediles coinciden en problemas como recolección de basura, deterioro de calles, falta de agua potable, riesgo de inundaciones y limitaciones por centralización institucional. Yamireth Batista (Ancón) y César Kiamco (Bella Vista) destacan la recuperación de espacios públicos, pero enfrentan habitantes de calle y ruido.

Ismael Atencio (Ernesto Córdoba) reporta avances en obras y reducción de inundaciones; persisten retos en basura. David Bernal (Juan Díaz) resalta logros culturales y deportivos. Kira Ponce (Santa Ana) y Dorindo Vega (24 de Diciembre) coinciden en problemas de servicios básicos. Humberto Echeverría (Betania) enfatiza movilidad del adulto mayor.