Malestar por el embotellamiento en vía Panamá Pacífico - Puente de las Américas

El congestionamiento vehicular ocasionado por la reducción de ocho a dos carriles en la entrada hacia Panamá Pacífico (antiguo sector de Howard) afecta a miles de conductores y residentes de Panamá Oeste, a diario.

Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara de Transporte de Panamá Oeste, manifestó que se debe buscar alguna alternativa mientras se termina la Línea 3 del Metro y el Cuarto Puente sobre el Canal.

“Este tranque puede tomar de una hora y media a dos horas para poder llegar a la 5 de Mayo. Nosotros hemos dicho que en horas pico se puede trabajar con personal de la DOT, haciendo maniobras en la vía, que permitan agilizar el tranque, permitiendo el paso por determinado tiempo a conductores en un sentido y otro para desahogar la vía”, afirmó el transportista.

Al respecto, el teniente Raimundo Sandoval, de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, explicó que además del embotellamiento en la zona, existen otros factores que afectan el flujo vehicular.

“La carretera tiene desperfectos en la carpeta asfáltica debido a las lluvias y la gran cantidad de equipo pesado que utiliza esta carretera, relacionado con la construcción del Cuarto Puente. Al estar la carretera en mal estado, los conductores conducen despacio en busca de la preservación mecánica de sus vehículos. Eso sin contar las colisiones por alcance, que ocurren por la distracción en el manejo”, destacó el teniente Sandoval.

Una de las medidas que han reducido el impacto es la extensión del carril invertido, desde las 4:30 a las 8:30 a.m., que culmina en la sede del Banco de Desarrollo Agropecuario en la Avenida Ascanio Arosemena. Adicionalmente, se recomienda a las personas que utilicen la vía hacia el puente Centenario como una alternativa de acceso a la avenida Omar Torrijos.