Luz verde a proceso para beatificación

ML | El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, anunció que se iniciarán los preparativos para la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización del sacerdote Guillermo Sosa Icaza, luego de que el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede (Vaticano) comunicara que no existe impedimento para avanzar con el proceso.

Se procederá a conformar y designar las comisiones de expertos que tendrán a su cargo las investigaciones históricas, documentales y testimoniales sobre la vida y el ministerio sacerdotal del religioso, de acuerdo con las normas establecidas por la Iglesia. Una vez cumplidos los requisitos canónicos, se anunciará la apertura formal de la investigación.