$!Los riesgos por el cambio de fármacos en crónicos

La representante de la Asociación de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, Emma Pinzón, afirmó que “las complicaciones que han enfrentado pacientes luego de que se les cambiara su tratamiento médico, sin el debido seguimiento clínico, pone en riesgo la salud y la vida de las personas”.

Pinzón explicó que “cuando un paciente es cambiado de medicamento y este no resulta eficaz, las consecuencias pueden ser graves, la enfermedad que estaba controlada con el tratamiento anterior retrocede y en algunos casos, cuando se trata de patologías severas, ese retroceso puede llevar incluso a la muerte”.

Cambio de fármacos

La vocera manifestó que “los cambios de medicación en pacientes con enfermedades reumáticas comenzaron en 2019 y que en su momento fueron aceptados por los pacientes tras asegurarse que los nuevos medicamentos contaban con certificaciones de alto estándar, sin embargo, esa certificación no garantiza la seguridad y eficacia de este”.

En cuanto a la responsabilidad institucional, indicó que “las autoridades han manifestado que no pueden actuar más allá de lo que la ley contempla”. Y sostuvo que “la Ley 419 de Medicamentos es clara al establecer que, ante cualquier sospecha de falta de seguridad o calidad de un fármaco, se debe actuar de inmediato para proteger al paciente”.

En este sentido, el doctor y especialista en diabetes, Eduardo Gaitán, informó que “es importante señalar que el cambio de los medicamentos dependerá de la experiencia del paciente, de cómo él se sienta y de las características o atributos clínicos que nosotros estamos buscando en los fármacos”.

Asimismo, el patólogo Gancci Alessandro indicó que “es necesario que farmacias y drogas evalúe los medicamentos que los pacientes se están tomando y certifique que cumplen con las buenas prácticas para que puedan ser utilizados al cumplir las funciones que requieren ante cualquier enfermedad de estos tipos, todo depende de los criterios que se tienen”.