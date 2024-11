Los homicidios estremecen el país

Un estudiante de 16 años herido a tiros cerca del Instituto Rufo A. Garay, de Colón; la muerte por varios disparos de un dirigente deportivo a la salida de un estadio de fútbol, en Los Andes; un hombre asesinado mientras iniciaba su trabajo comunitario, a plena luz del día, en el “Corredor de los Pobres”; y pocas horas después, en el vertedero de Cerro Patacón otro ciudadano fue ejecutado con nueve balazos, estos son algunos de los asesinatos que han estremecido a la comunidad solo en el último mes.

Para el exdirector de la Policía Nacional (2014), Omar Pinzón, en los casos donde se utiliza “fuerza desproporcionada e irracional contra sus víctimas busca dejar un mensaje público en contra de una persona u organización criminal. Es común en aquellos casos de alto perfil como el narcotráfico, tráfico de inmigrantes, pandillas, entre otros”.

Agrega que estos son actos de terror que buscan evitar posibles y futuras fugas de información y pérdidas de sus embarques.

Una forma en la que se puede combatir este tipo de eventos es, para Pinzón, aumentando “los equipos en la lucha contra el crimen organizado, perfeccionando su sistema de investigación y garantizar la certeza del castigo”, manifiesta el exfuncionario.

Al respecto, el exministro de Seguridad Pública de Panamá (2018-19), Jonattan Del Rosario, explica que aunque el “Estado panameño y sus autoridades tiene la responsabilidad de generar condiciones de bienestar y el libre ejercicio de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución no existe manera de controlar que las personas decidan o no cometer algún delito en alguna parte del territorio nacional, por ello el impacto de las acciones desarrolladas por las autoridades de seguridad debe medirse no sólo en función de la cantidad de delitos que ocurren, sino también y sobre todo, en base al número de personas aprehendidas y porcentaje de casos delictivos que son resueltos mediante sentencias condenatorias en firme”.