Los bomberos realizan más de 1,800 inspecciones tras el sismo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que realizó 1,836 revisiones en distintas zonas del país entre el 10 y el 17 de octubre, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

De acuerdo con la entidad, durante ese periodo, la institución desplegó a 6,543 unidades para atender las necesidades de la población y verificar las condiciones de escuelas, hospitales, edificios públicos y comunidades afectadas.

Como parte de estas labores, el director general de la entidad, coronel Víctor Raúl Álvarez, señaló que junto a su equipo de trabajo, recorrió varias zonas de las provincias centrales para conocer la situación de las estaciones y acompañar al personal que participa en la atención de la emergencia.

Asimismo destacó que la gira incluyó Herrera, Los Santos, Soná, Macaracas, Chitré, Los Pozos, en Pesé, Aguadulce, Penonomé y Antón. Durante el recorrido, Álvarez agradeció a los camisas rojas por su compromiso y la labor realizada para atender a la población tras el movimiento sísmico.

“Ustedes son el activo más valioso que posee esta institución. Ustedes que ese día no dudaron en acudir al llamado de una población con miedo, estoy aquí para recordarles a cada uno que no están solos”, expresó el director general.

Además, la visita permitió evaluar los daños en las estaciones de bomberos. Álvarez se comprometió a impulsar las reparaciones necesarias y la construcción de nuevas instalaciones en aquellos puntos donde las condiciones así lo requieran.

La institución mantiene sus labores de verificación y apoyo en las zonas afectadas, como parte de la respuesta a la emergencia provocada por el sismo y sus réplicas.