Los bomberos han atendido 360 emergencias durante los tres días de Carnaval

Un total de 360 emergencias han sido atendidas en todo el país por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, como parte del despliegue operativo establecido en el Plan Guardianes 2026.

Entre las emergencias más relevantes atendidas durante los tres días de Carnaval, se destacan 93 casos por control de abejas, 88 incidentes relacionados con materiales peligrosos (IMAVE) y 43 accidentes de tránsito, así como la atención de 5 incendios estructurales y 5 incendios vehiculares, además de 37 atenciones prehospitalarias, brindando asistencia inmediata y oportuna a personas que resultaron afectadas en diferentes puntos del país.

Según la entidad, este importante número de atenciones refleja el nivel de respuesta y la presencia permanente de las unidades bomberiles, quienes se mantienen desplegadas en áreas de cobertura estratégica, incluyendo carreteras, playas, culecos y sitios de gran concentración de personas, con el objetivo de prevenir emergencias y garantizar la seguridad de la población.

El operativo cuenta con la participación de 1,286 unidades operativas, quienes trabajan de forma coordinada en labores de prevención, vigilancia y respuesta inmediata, fortaleciendo la capacidad institucional durante el desarrollo de las festividades del Carnaval 2026.