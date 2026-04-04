Los Bomberos atienden 270 emergencias durante la Semana Santa

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que, hasta este Sábado Santo, se han atendido un total de 270 emergencias a nivel nacional, reflejando el compromiso constante de sus unidades con la seguridad de la ciudadanía.

Durante este operativo, la institución ha mantenido un pie de fuerza de 469 unidades y 12 ambulancias distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, garantizando una respuesta oportuna ante diversas situaciones de riesgo registradas en estos días.

En un comunicado, la entidad señaló que entre las emergencias atendidas destacan 115 incidentes relacionados con abejas africanizadas, 41 incendios de masa vegetal, 23 atenciones por problemas de salud, 12 accidentes de tránsito, así como incendios estructurales, vehiculares, de basura y un caso en una embarcación, además de escapes de gas y árboles caídos.

El operativo Guardianes 2026 fase III continuará este Domingo de Resurrección, cuando miles de panameños retornen a sus hogares.

El BCBRP reitera su misión de salvaguardar la vida e invita a la población a mantener la prudencia, respetar las normas de seguridad y conducir con responsabilidad para evitar emergencias.