Los autos mal estacionados en Panamá: caos vial y sanciones

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Según la ATTT los lugares en los que está prohibido estacionarse son: a menos de 5 m de un hidrante o una esquina, a menos de 10 m de señales de 'Alto', a menos de 9 m de otro vehículo estacionado en el lado opuesto, en curva, frente a excavaciones o construcciones, puentes, túneles, pasos elevados o cruces ferroviarios, en paradas de transporte público, carriles de circulación, carriles de aceleración o desaceleración, sobre aceras, zonas verdes, pasos peatonales entre otros.