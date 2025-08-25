Los autos mal estacionados en Panamá: caos vial y sanciones

En Panamá, estacionarse en lugares no autorizados es una práctica que causa molestias, congestión urbana y sanciones, según ha señalado la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

De acuerdo con datos de la ATTT, las infracciones más frecuentes son estacionarse en aceras, frente a entradas de residencias, en áreas verdes y en estacionamientos privados.

Estas acciones conllevan multas para los conductores que se estacionan o detienen en lugares indebidos. La entidad de tránsito detalló que las sanciones son las siguientes: B/. 50 por estacionarse en aceras o espacios públicos, B/. 75 por hacerlo en aceras de paradas de Metrobús o del Metro, y B/. 100 si el vehículo está en ciclovías, áreas verdes o espacios revitalizados.

Sin embargo, las autoridades destacan que la escasez de estacionamientos y el creciente número de vehículos dificultan el estacionamiento correcto.