Los accidentes de buses que han marcado a Panamá

Los accidentes de autobuses se han convertido en una pesadilla para los usuarios del transporte público en Panamá. Desde hace décadas, estos sucesos han cobrado numerosas vidas y dejado secuelas imborrables en las familias y comunidades afectadas.

Según datos recopilados por Metro Libre, uno de los episodios más recordados ocurrió el 13 de agosto de 2009, en el corregimiento de Las Garzas de Pacora, cuando la colisión entre un camión volquete y un autobús de ruta dejó 24 personas fallecidas y varias heridas.

Posteriormente, en octubre de 2010, otro trágico accidente conmocionó al país. Un camión articulado impactó contra un autobús de la ruta Río de Jesús–Santiago, en la provincia de Veraguas, dejando una elevada cifra de víctimas, con reportes que oscilan entre 13 y 16 muertos. Este hecho reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las carreteras nacionales y el mantenimiento de las unidades de transporte público.

Años más tarde, el 5 de marzo de 2017, un nuevo siniestro volvió a sacudir a la población. En el distrito de Antón, provincia de Coclé, un autobús cayó desde la vía, provocando la muerte de entre 16 y 18 personas y dejando decenas de heridos. Los peritajes realizados descartaron fallas mecánicas evidentes, lo que dirigió la atención hacia posibles errores humanos y deficiencias en la infraestructura vial.

El 13 de febrero de 2023, un autobús que transportaba migrantes desde Darién se volcó en el distrito de Gualaca, Chiriquí, causando la muerte de 37 personas, entre ellas el conductor y su ayudante.