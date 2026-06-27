Lluvias y tormentas marcarán el clima de este sábado en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este sábado 27 de junio se esperan condiciones atmosféricas variables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros, tormentas eléctricas y altas temperaturas, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.En la <b>vertiente del Caribe</b>, durante la mañana se prevé la incursión de algunos aguaceros acompañados de actividad eléctrica provenientes del sector marítimo hacia tierra firme, principalmente en <b>Bocas del Toro</b>, la <b>Comarca Ngäbe Buglé</b>, el <b>norte de Veraguas</b> y la <b>Costa Abajo de Colón</b>. En el resto de la vertiente predominará un cielo parcialmente nublado.Para la tarde se esperan intervalos de nubosidad con aguaceros aislados y de corta duración, mientras que en horas de la noche persistirá la posibilidad de lluvias aisladas hacia el Caribe Occidental, con cielo parcialmente nublado en las demás áreas.En la <b>vertiente del Pacífico</b>, la mañana iniciará con intervalos de cielo parcialmente nublado y algunos aguaceros con tormentas sobre sectores de <b>Chiriquí</b>. Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica en <b>Chiriquí</b>, el <b>sur de Veraguas</b>, el <b>norte de Panamá Oeste</b>, <b>Panamá Este</b> y <b>Darién</b>. Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado en la mayor parte de esta vertiente.En cuanto a las temperaturas, el IMHPA pronostica máximas entre <b>20°C y 26°C</b> en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre <b>30°C y 33°C</b>.Los vientos serán predominantes del <b>noroeste, norte y noreste</b> en el Caribe, Pacífico Central y Oriental, mientras que en el Pacífico Occidental soplarán del <b>oeste, suroeste y sur</b>. Las velocidades serán inferiores a <b>30 km/h</b> sobre tierra firme y podrán alcanzar hasta <b>40 km/h</b> en áreas marítimas, especialmente hacia el Caribe Oriental, el Pacífico Central y el Golfo de Panamá.En las costas del <b>Caribe</b> se prevén olas entre <b>1.40 y 2.80 metros</b> de altura, con periodos de <b>8 a 10 segundos</b>, por lo que se mantiene una condición de <b>precaución</b> para las actividades marítimas. En el <b>Pacífico</b>, las olas alcanzarán entre <b>0.61 y 1.10 metros</b>, con periodos de <b>12 a 15 segundos</b>, recomendándose igualmente precaución, principalmente en el litoral central y oriental.Finalmente, el informe destaca que los índices máximos de <b>radiación UV-B</b> estarán entre <b>7 y 10</b>, con niveles de riesgo <b>altos y muy altos</b> en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse bien hidratado.