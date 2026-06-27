Lluvias y tormentas marcarán el clima de este sábado en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este sábado 27 de junio se esperan condiciones atmosféricas variables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros, tormentas eléctricas y altas temperaturas, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevé la incursión de algunos aguaceros acompañados de actividad eléctrica provenientes del sector marítimo hacia tierra firme, principalmente en Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón. En el resto de la vertiente predominará un cielo parcialmente nublado.

Para la tarde se esperan intervalos de nubosidad con aguaceros aislados y de corta duración, mientras que en horas de la noche persistirá la posibilidad de lluvias aisladas hacia el Caribe Occidental, con cielo parcialmente nublado en las demás áreas.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con intervalos de cielo parcialmente nublado y algunos aguaceros con tormentas sobre sectores de Chiriquí. Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica en Chiriquí, el sur de Veraguas, el norte de Panamá Oeste, Panamá Este y Darién. Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado en la mayor parte de esta vertiente.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA pronostica máximas entre 20°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30°C y 33°C.

Los vientos serán predominantes del noroeste, norte y noreste en el Caribe, Pacífico Central y Oriental, mientras que en el Pacífico Occidental soplarán del oeste, suroeste y sur. Las velocidades serán inferiores a 30 km/h sobre tierra firme y podrán alcanzar hasta 40 km/h en áreas marítimas, especialmente hacia el Caribe Oriental, el Pacífico Central y el Golfo de Panamá.

En las costas del Caribe se prevén olas entre 1.40 y 2.80 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, por lo que se mantiene una condición de precaución para las actividades marítimas. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.61 y 1.10 metros, con periodos de 12 a 15 segundos, recomendándose igualmente precaución, principalmente en el litoral central y oriental.

Finalmente, el informe destaca que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 7 y 10, con niveles de riesgo altos y muy altos en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse bien hidratado.