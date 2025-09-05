Lluvias afectan diversos sectores del territorio nacional

Las fuertes lluvias que se han registrado en el territorio nacional en las últimas 24 horas han dejado desprendimiento de techos, inundaciones, viviendas afectadas y árboles caídos, informó el Sistema Nacional de Protección Civil.

En la provincia de Chiriquí, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) reportó varios árboles caídos sobre la vía en el corregimiento de Dolega, Potrerillos. Se realizó el corte de tres árboles que obstaculizaban la vía, un trabajo en conjunto con los Bomberos y el municipio de Dolega, que culminó con éxito. No se reportaron heridos.

En Colón, se informó sobre la caída de un árbol sobre una vivienda en el corregimiento de Isla Grande, sector Juan Gallego, por la vereda. No se registraron lesionados. En la zona también se ejecutó el seguimiento a las situaciones por desprendimiento de techos y se trabajó en conjunto con la empresa de distribución eléctrica y la junta comunal para el apoyo a 15 familias afectadas (36 adultos, 24 menores y tres personas con discapacidad).

Además, se realizó la inspección de un árbol en el corregimiento de Portobelo, Isla Grande, Campamento o Canta Rana, informó la institución.Se atendió la inundación de cuatro viviendas tras el desbordamiento del río La Trinchera, San Andrés, del corregimiento de Soná, Veraguas.

Asimismo, fuertes vientos ocasionaron el desprendimiento de techo en tres viviendas y daños parciales en las estructuras, en la barriada La Cruz, Guararé, en la provincia de Los Santos.

Las calles anegadas del sector de San José de San Carlos, en Panamá Oeste, fueron el resultado del desbordamiento de la quebrada Poro Poro.

El Sinaproc recomienda a la población seguir las recomendaciones, ya que seguimos en temporada de lluvias y se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el 6 de septiembre.