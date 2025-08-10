Llegan a Panamá equipos para entrenamiento de supervivencia en la selva

La aeronave modelo C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos arribó la mañana de este domingo, 10 de agosto, a la base aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, en Panamá Pacífico, transportando equipos y pertrechos destinados a un programa de entrenamientos conjuntos entre personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras e Infantes de Marina de los Estados Unidos.

El subcomisionado Mayco Palacios, director nacional de Operaciones Aeronavales, señaló que “este entrenamiento de supervivencia en selva forma parte de nuestra estrategia de seguridad, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y tácticas de las unidades de la fuerza pública, para contrarrestar amenazas nacionales y transnacionales, así como reforzar la seguridad y defensa del Canal de Panamá”.

En la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, se desarrollará un plan piloto de habilidades tácticas y técnicas de supervivencia en selva, con la participación de instructores y alumnos de ambos países. El programa cuenta con un plan de estudios diseñado en coordinación con el Jungle Operations Training Center del Ejército de los Estados Unidos, perteneciente a la 25ª División de Infantería, expresó el jefe de operaciones aeronavales.

Asimismo, entre el 13 y el 23 de agosto llegarán tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo para sumarse a las actividades de entrenamiento, las cuales se llevarán a cabo con estricto respeto a la soberanía nacional.

El comandante Palacios destacó que el ejercicio contará con 44 infantes de marina de los Estados Unidos y 40 unidades de los estamentos de seguridad pública de Panamá. “Con estas acciones, junto con los ejercicios PANAMAX, estamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales para la protección del Canal de Panamá y la seguridad del país”, añadió.