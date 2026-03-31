“Llegada del USS Nimitz simboliza compromiso con la paz y la cooperación regional”, Orillac

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, participó en la recepción ofrecida por la Embajada de Estados Unidos a bordo del portaviones USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, actualmente anclado en la bahía de Panamá como parte de su recorrido desde la costa oeste hacia la costa este estadounidense.

Durante el acto, el ministro dio la bienvenida, en nombre del Gobierno, a la tripulación y autoridades del navío, en presencia del embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera. Destacó que esta visita refleja la solidez de las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambas naciones.

“Panamá, como puente del mundo y corazón del comercio global, valora profundamente la cooperación internacional, la seguridad marítima y el respeto mutuo entre países. La llegada de este portaviones simboliza esos valores compartidos, así como el compromiso con la paz, la estabilidad, la colaboración en nuestra región, la lucha contra el narcotráfico y los delitos internacionales”, expresó Orillac.

El ministro también reconoció la disciplina y profesionalismo de los tripulantes, subrayando que su labor contribuye a fortalecer la seguridad y reafirma la importancia del trabajo conjunto entre países aliados. “Panamá siempre será un país amigo, abierto al diálogo y a la cooperación”, agregó.

Por su parte, el embajador Cabrera resaltó que la llegada del USS Nimitz, la primera en más de 60 años evidencia la fortaleza de los lazos entre Estados Unidos y Panamá, especialmente en áreas como la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres naturales y la lucha contra el narcotráfico.

“Cooperación en la participación para desastres naturales y asistencia humanitaria, en la lucha contra el narcotráfico, cooperación para expandir los servicios de salud en las áreas que más lo necesitan, en la protección de los bienes de nuestra región, para ampliar las oportunidades de inversión y de comercio para ambos países”, indicó el diplomático.

Asimismo, destacó el papel del Comando Sur de Estados Unidos en Panamá, señalando que “el trabajo del Comando Sur en Panamá genera resultados concretos. Prepara y construye muelles y cuarteles, proporciona aeronaves, embarcaciones, vehículos y herramientas, capacita cada año a cientos de unidades de entrenamiento de seguridad panameños”.

El recorrido del USS Nimitz incluye visitas a países como Perú, Chile y Brasil. La embarcación, de aproximadamente 333 metros de largo, tiene capacidad para albergar hasta 90 aeronaves y desplazar cerca de 100,000 toneladas, funcionando como una base aérea móvil capaz de responder a operaciones y crisis a gran escala.

El portaviones es acompañado por el destructor USS Gridley, equipado con sistemas avanzados de radar y misiles, ambos con capacidad conjunta para transportar alrededor de 6,000 tripulantes, consolidando así una de las fuerzas navales más imponentes en operación actualmente.