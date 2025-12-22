$!Llaman a renovar la esperanza tras un año 2025 desafiante

A pocos días de cerrar 2025, distintos líderes espirituales ofrecieron su balance del año y sus expectativas para 2026, coincidiendo en los desafíos sociales, pero también en la esperanza. El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, describió 2025 como 'un año exigente para Panamá y para la Iglesia', marcado por tensiones, dificultades económicas y cansancio social, y afirmó que la iglesia ha acompañado 'los dolores, los reclamos y las esperanzas del pueblo'.Desde el budismo laico, Paul Bocanegra, subdirector de Soka Gakkai Internacional de Panamá, reconoció a Metro Libre que fue 'un buen año', aunque advirtió que la riqueza del país 'no siempre llega a todos los sectores' y 'suele concentrarse en un grupo pequeño'.El pastor Orlando Quintero subrayó que persiste la indignación ciudadana por 'la corrupción, la desigualdad y la falta de justicia', situación que ha debilitado la confianza institucional.Por su parte, el rabino Gustavo Kraselnik expresó su deseo de que 2026 'renueve la ilusión' y traiga desarrollo nacional sostenido colectivo.