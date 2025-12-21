Deportes

Panameña se corona campeona en torneo regional de ajedrez

Redacción Web
21 de diciembre de 2025

La ajedrecista panameña Ashley Castillo se coronó campeona en la categoría Sub 18 Absoluto durante el XX Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud, celebrado del 14 al 21 de diciembre en Puerto Rico.

Castillo destacó en una competencia que reunió a 24 participantes de la región, siendo además la única mujer en la categoría, en la que compitió frente a ajedrecistas varones, logrando imponerse con un desempeño sobresaliente.

El triunfo de la joven panameña representa un importante logro para el ajedrez nacional y reafirma el talento emergente del país en competencias internacionales, consolidando a Panamá en el escenario regional de este deporte.

